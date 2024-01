Kontynuacja "Rojsta" wbija na Netfliksa! W lutym 2024 znajdziemy w serwisie ogrom dobroci

W lutym warto też przyjrzeć się innej polskiej produkcji, kontynuacji hitowego serialu "Rojst" - "Rojst Millenium". W nowej odsłonie wielkim krokiem zbliża się czas zmian, gdzie wszyscy w ogromnym napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach zostaje odkopany szkielet kobiety z naszyjnikiem. A to jeszcze nie wszystko, bowiem podczas urodzinowego bankietu w hotelu Centrum dojdzie do zabójstwa. W nowej odsłonie serialu cofniemy się nie tylko do końca lat 90. ale też do lat 60., by rozwiązać kryminalną zagadkę. W rolach głównych zobaczymy m.in. Magdalenę Różczkę, Łukasza Simlata, Piotra Fronczewskiego, Andrzeja Seweryna oraz Agnieszkę Żulewską.



Premiera: 28 lutego