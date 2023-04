Ten serial dogania "Wiedźmina". Netflix ma hit, jakiego nikt się nie spodziewał

Dosłownie przed chwilą podawaliśmy listę największych hitów Netfliksa wszech czasów. Wśród seriali króluje - wiadomo - "Stranger Things", które goni "Wednesday". Przy każdym z tych tytułów użytkownicy platformy spędzili ponad miliard godzin, czyli po jakieś 150 tys. lat. Gdzieś w ogonie zestawienia wije się pierwszy sezon "Wiedźmina" w ciągu pierwszych 28 dni oglądaliśmy go łącznie przez jakieś 541 mln godzin.



Na liście największych serialowych hitów Netfliksa wszech czasów doszło ostatnio do przetasowań. Wszystko za sprawą jednego gęstego thrillera. "Nocny agent" trafił na platformę niedawno, bo 23 marca. W ciągu zaledwie trzech tygodni użytkownicy serwisu oglądali go jak szaleni, dzięki czemu w wynikach oglądalności dogania właśnie pierwszy sezon "Wiedźmina".



