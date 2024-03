Szukacie mocnego kryminału? Jeden z nich to nowość Netfliksa. Sprawdzamy dzisiejsze premiery

Dzisiejsze nowości na Netfliksie nie zachęcają, by legnąć na kanapie i wybrać coś na leniwy wieczór. Lecz jeśli czwartkowy wieczór koniecznie chcecie spędzić z platformą, pojawiła się jedna nowość, na którą warto rzucić okiem - "Girls5eva" to coś dla fanów lżejszych produkcji. Jeśli jednak gustujecie w mocnych tytułach, jest coś, co może wam się spodobać.