Netflix ukrył film akcji wśród swoich największych premier. Wchodzi w przyszłym tygodniu

Zabrakłoby tu miejsca, gdyby chcieć wymienić wszystkie hity, jakie od początku 2024 r. dostarczył nam Netflix. Przecież już 1 stycznia na platformie pojawił się tytuł, który dwa lata temu święcił triumfy w kinach. "Top Gun: Maverick" to co prawda produkcja na licencji, ale podbiła topkę najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Był to jednak co najwyżej przedsmak, tego co na nas czekało w nadchodzącym czasie. Żeby się zbytnio nie rozpisywać, skupmy się na ostatnich dniach. Tu "Kryptoprzekręt", tam "Bracia Sun", a później "Śnieżne bractwo".



Również w mijającym tygodniu nie zabrakło tytułów, głośnych tytułów. Netflix wypuścił przecież "Forsta". To propozycja dla miłośników kryminałów, bo mamy w tym wypadku do czynienia z adaptacją prozy najpłodniejszego rodzimego pisarza Remigiusza Mroza. Serial o powiada o tytułowym komisarzu, któremu przychodzi zmierzyć się z zagadką morderstw w Tatrach. Wraz z dziennikarką Olgą Szrebską, odkrywa spisek sięgający czasów II wojny światowej.



