Netflix polskimi szrotami doprowadzi nas do nowego filmu Zacka Snydera

Nawet jeśli wziąć pod uwagę, że w przyszłym tygodniu na Netfliksie pojawi się "Maestro", to jednak wciąż "Rebel Moon" jest najbardziej wyczekiwaną premierą nadchodzących dni. Cała armia fanów Zacka Snydera już przebiera na nią nóżkami. Niestety, platforma zdecydowała się wystawić nas wcześniej na ciężką próbą. Bolesną, bo przecież złożoną z rodzimych produkcji. O ile "1670" wyszło całkiem przyjemne, o tyle wśród tytułów na licencji z ostatnich dni znalazł się "Raport Pileckiego". Auć!



"Raport Pileckiego" to polski film historyczny - taki opis wystarczy, aby wszyscy wiedzieli, z czym mamy tu do czynienia. Jak wskazują dotychczasowe recenzje, jest to kino sztuczne i wymuszone. W ogóle się kupy nie trzyma i zapewnia emocje na poziomie szkolnych pogadanek. Aż przykro się na to patrzy. Istnieje jednak możliwość, że w przyszłym tygodniu spojrzymy na produkcję przychylniejszym okiem. Netflix zamierza bowiem dorzucić do swojej oferty sequel jednej ze swoich komedii romantycznych.



