Mocny serial kostiumowy i kino dla całej rodziny. Zobacz wszystkie nowości serwisu Netflix

Przed Wielkanocą do serwisu Netflix wpadnie sporo nowości. Dzisiaj na platformie pojawią się produkcje, które idealnie nadadzą się do tego, by odetchnąć, odpocząć i zrelaksować się podczas tych kilku wolnych dni. W ten piątek Netflix stawia szczególnie na familijne produkcje, wśród których znajduje się tytuł twórców filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" - "Chupa".