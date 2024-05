Netflix właśnie wrzucił mocny hiszpański serial. Oto wszystkie nowości

No dobra, czas na komedię romantyczną w stylu Netfliksa. Poznajcie Zolekę. Zoleka podejrzewa swojego chłopaka o to, że jest niewierny. Planuje więc zasadzkę, czyli złapanie go na gorącym uczynku. Szybko jednak okazuje się, że kobieta przesadziła, bo śledząc swojego faceta odkryła, że ten był tajemniczy, bo przygotowywał dla niej niespodziankę… zaręczynową. Wiecie już do czego to prowadzi, prawda?