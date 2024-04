Zack Snyder powraca na Netfliksa z 2. częścią epickiego sci-fi. To nie koniec kosmicznej przygody

W tym tygodniu polskich użytkowników Netfliksa zajmowało głównie "Piep*zyć Mickiewicza", które nagle, bez wcześniejszej zapowiedzi, pojawiło się na platformie. Niby po swojej kinowej premierze film nie spotkał się z ciepłym przyjęciem tak krytyków jak i widzów, ale subskrybentom serwisu ewidentnie przypadł do gustu. Zaraz jednak będą musieli się od niego oderwać. Podobnie zresztą jak od serialowych "Kanciarzy" czy "Parasyte: The Grey".



Wiosenna pogoda Netfliksa ewidentnie nie rozleniwia. Platforma ciągle chce, żebyśmy siedzieli w domu i oglądali jej hiciory, którymi regularnie nas atakuje. I chociaż wychodzi to różnie, w tym wypadku na pewno jej się to uda. W końcu "Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany" to blockbuster z prawdziwego zdarzenia. Uwielbiany na całym świecie Zack Snyder ponownie zabiera nas w nim w kosmos, abyśmy przeżyli przygodę łudząco przypominającą tę z "Gwiezdnych wojen".