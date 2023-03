Netflix z rozrywką tylko dla dorosłych. Na platformę wjeżdża dokument o ulubionej stronce waszych kolegów

To był dobry tydzień na platformie Netflix. I to bardzo. W końcu serial "Ty" powrócił z 2. częścią 4. sezonu. Losy Joe Goldberga jak zawsze dostarczyły widzom mnóstwa emocji. A to był tylko początek atrakcji, jakie czekały na użytkowników serwisu w minionych dniach. Bo przecież w piątek w usłudze pojawił się długo wyczekiwany sequel hitowej produkcji odcinkowej - "Luther: Zmrok".



Przyszły tydzień zapowiada się równie (jeśli nie bardziej) ekscytująco. I tym razem dawkę emocji przyniesie nam dokument. Ale nie taki byle jaki, o czymś, co się kiedyś, gdzieś wydarzyło. To będzie film o jednym z najpopularniejszych portali internetowych na świecie. Zapewne go nie znacie, ale jak zapytacie kolegów, to wam powiedzą, co to jest Pornhub.



Czytaj także: