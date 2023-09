Szykujcie się na armageddon. Netflix wskrzesza serię reżysera "Gwiezdnych wojen"

Filmografia Roberta Rodrigueza jest bardzo różnorodna. Znajdziemy w niej retroeksploatację pod postacią dwóch części "Maczety", mroczne kino komiksowe w stylu "Sin City", czy... "Gwiezdne wojny" (stanął za kamerą jednego odcinka 2. sezonu "The Mandalorian" i trzech epizodów "Księgi Boby Fetta"). Już dawno temu udowodnił przecież, że choć lubi oblewać nas krwią, potrafi odnaleźć się też w bardziej stonowanym kinie. Nawet takim mocno familijnym, jak "Mali agenci".



Co prawda dzięki Netfliksowi ostatni raz do świata "Małych agentów" mogliśmy się przenieść jakieś pięć lat temu za sprawą animowanego serialu "Mali agenci: Kluczowa misja", ale w wersji aktorskiej lubianych bohaterów poprzednio spotkaliśmy w "Wyścigu z czasem" z 2011 roku. Po ponad dekadzie Robert Rodriguez wraz ze wspomnianą platformą postanowili tchnąć w serię nowe życie.



