Netflix jednak odpuści Polakom weryfikację kont? Stało się coś dziwnego

Nie wydaje mi się, by miało to związek ze wspomnianą "pomyłką", którą - zdaniem włodarzy - było przedwczesne zmodyfikowanie regulaminu. W tym kontekście o Polsce nie padło ani słowo, a wspomniane informacje można było tam znaleźć już od jakiegoś czasu. Być może to chęć modyfikacji planów, przesunięcia wprowadzenia weryfikacji w czasie, a może jednak rezygnacja? Istnieje szansa, że Polscy widzowie będą musieli szykować się na kolejną podwyżkę cen. Netflix robi, co może, by jak najszybciej zakleić swoją budżetową dziurę, nie zniechęcając przy tym zbyt wielu klientów. A to trudne zadanie. Tak czy owak, póki co nie ma mowy o weryfikacji kont, logowaniu się do tej samej sieci Wi-Fi czy konieczności wpisywania kodów.