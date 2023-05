Netflix oficjalnie zabrania współdzielenia kont w Polsce. Będą dopłaty

Mówi się na to miłe złego początki. Gdy Netflix zaczynał swój podbój świata liczył się przede wszystkim wizerunek. Jasne, wzrost jest ważny, pieniądze są kluczowe, ale gdy dopiero próbujesz przekonać do siebie widzów i pokazać im, że to ty jesteś przyszłością, musisz być miły. I choć wszyscy wiedzieli, że plan Premium jest w gruncie rzeczy skierowany do rodzin, to nikt (albo prawie nikt) się tym nie przejmował.



Zaostrzająca się walka na rynku serwisów VOD, a także kolejne kryzysy wywołane to pandemią, to agresją na Ukrainę, sprawiły, że serwis po prostu przestał rosnąć, a przynajmniej rósł nie tak szybko, jak chcieliby tego jego włodarze. Jednym ze sposobów na zwiększenie liczby subskrybentów ma być powstrzymanie sytuacji, w której kilka obcych sobie osób czy grupa przyjaciół kupuje najdroższy pakiet i dzieli go między sobą.