Glynis Johns nie żyje. Aktorka z "Mary Poppins" miała 100 lat

Glynis Johns, aktorka urodzona w 1923 r., zadebiutowała na ekranie w filmie "South Riding" z 1938 r. Zagrała później w kilku produkcjach, a w 1944 r. pojawiła się u boku swojego ojca w "Halfway House". Znana jest również z roli syreny w tytule "Miranda" oraz produkcji "The Court Jester" z 1956 r., jednak to rola optymistycznej i ekstrawertycznej feministki pani Banks w filmie "Mary Poppins" z 1964 r. przyniosła jej największą popularność. Zapamiętana zostanie również jako wykonawczyni piosenki "Send in the Clowns" z musicalu "A Little Night Music" z 1973 r., która została napisana specjalnie dla niej.