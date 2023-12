Najlepszy serial Netfliksa z tego roku będzie miał 2. sezon. Potrzebowaliśmy tej informacji

„Niebieskooki samuraj” trafił do serwisu Netflix bez wielkiej pompy. Tak naprawdę to nie był nawet przesadnie mocno komunikowany. Szybko jednak został podchwycony przez widzów i krytyków. Szybko okazało się, że za tym niepozornym tytułem kryje się nie tylko piękna wizualnie produkcja, ale również świetnie napisana opowieść.



Fabuła zabiera widza do Japonii okresu Edo (od XVII do połowy XIX wieku), w której panuje izolacja od reszty świata. Osoby o innym kolorze skóry nie są mile widziane, a każdy przejaw inności jest brutalnie tępiony. Tytułowa bohaterka musi więc mierzyć się nie tylko z nienawiścią, ale również z wyjątkowo sztywnym kulturowym gorsetem, który nie pozwala jej przyznać się, kim jest. Celem samurajki jest odnalezienie i zabicie wszystkich 4 białych mężczyzn, którzy w tamtym czasie zamieszkiwali Japonię. Jeden z nich jest jej biologicznym ojcem.