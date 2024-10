Użytkownicy Prime Video zakochali się w "Niepokalanej". Mam znacznie lepsze horrory niż ten gniot

Czy to ty, Boże? A może ty, diable? A może to tylko chora wyobraźnia głównej bohaterki, która uznaje, że ma do spełnienia ważną misję. Korzystając z ascetycznej narracji, Rose Glass ciągle podważa jej wiarygodność, serwując nam pełnokrwisty i trzymający w napięciu horror psychologiczny. W kinie grozy to jeden z najmocniejszych debiutów ostatnich lat.