Tego filmu baliśmy się jako dzieciaki. Obejrzałem go na Netfliksie i wciąż wywołuje niepokój

Być może to właśnie niegdysiejsza popularność „Niepokoju" wśród młodszych i nastoletnich widzów - milenialsów - sprawiła, że film Caruso błyskawicznie zajął pierwsze miejsce na liście TOP 10 najpopularnieszych tytułał w ofercie Netfliksa. Jest to obecnie jedyny serwis streamingowy, w którym obejrzymy produkcję w ramach abonamentu, a ma ona już trochę lat na karku (premiera odbyła się w 2007 r.) - być może to rzeczywiście sentyment i dobre wspomnienia sprawiły, że subskrybenci tak licznie rzucili się do oglądania?



Nie dziwiłoby mnie to zanadto - sam kierowałem się dokładnie takimi odczuciami, gdy zobaczyłem „Niepokój” w bibliotece króla streamingu i skonstatowałem, że chętnie bym go sobie przypomniał. I dobrze zrobiłem! Minęło siedemnaście lat, a wciąż naprawdę fajnie się to ogląda.