Elia Rotha zawsze uważałem za lepszego krytyka niż reżysera. Uwielbiam słuchać, kiedy w "Eli Roth's History of Horror" opowiada o kinie grozy, albo w "78/52" zachwyca się sceną pod prysznicem z "Psychozy". Nie cierpię jednak kiedy staje przed kamerą, aby nawiązywać do zakurzonych formuł gatunkowych. Może sobie udawać wyluzowanego, ale przecież naćpani kanibale w "Green Inferno" nie zmieniają faktu, że to film nadęty i nie ma w sobie nic z uroku włoskich produkcji kanibalistycznych. Z "Nocą Dziękczynienia" mogło być podobnie.



Mamy tu do czynienia z pełnometrażowym rozwinięciem fake trailera zrealizowanym na potrzeby dyptyku "Grindhouse" Quentina Tarantino i Roberta Rodrigueza. A jednak w przeciwieństwie do obu "Maczet" i "Hobo with a Shotgun" to film czysty i gładki. Wszystko zostało w nim zrobione jak należy i nawet jednego ziarenka w obrazie nie dostrzeżemy. To ewidentnie film studyjny, dystrybuowany przez wielką wytwórnię. Mimo to odcięcie od estetyki kina eksploatacji okazuje się jedyną rzeczą, którą można mu zarzucić. A nawet wtedy w głowie huczy przeświadczenie, że właśnie dzięki temu "Noc Dziękczynienia" nie daje się zamknąć w ramach nostalgicznego powrotu do przeszłości. I to nawet jeśli serce oraz resztę flaków, ma po tej samej stronie co ejtisowe slashery.



