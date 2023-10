Kiedy rusza Noc Księgarń 2023? Wyjątkowe wydarzenie dla moli książkowych w całej Polsce

Kolejna edycja Nocy Księgarń 2023 rusza już w ten piątek (13.10.2023 r.). W tym roku szczególnie promowana będzie literatura europejska, co zaowocuje spotkania z autorami i tłumaczami. Na stronie internetowej można znaleźć pełną listę księgarń, w których będzie można dołączyć do wyjątkowych inicjatyw. Wśród miast, biorących udział w wydarzeniu, są m.in. Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, a także Kraków, który przygotował dla uczestników niespodziankę - z okazji Roku Wisławy Szymborskiej, w ramach współpracy z marką Medicine, zostanie zorganizowany spektakl improwizowany limerykami noblistki. W Warszawie z kolei mieszkańcy będą mieli możliwości spacerować śladami Norblina i zobaczyć tramwaj literacki, w którym odbędą się przeróżne spotkania autorskie, a także koncert Marcela Balińskiego i Kuby Więcka. Do zgarnięcia będą także książkowe niespodzianki.