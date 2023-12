Adaptacja popularnej powieści z Wattpada wpadła na Netflix. Sprawdzamy czwartkowe premiery

Na Netfliksa wpadło dziś sporo ciekawych nowości, choć dzisiejszym faworytem z pewnością jest adaptacja hitowej powieści z Wattpada. Pojawił się poza tym świąteczny akcent - dostępny jest już 2. sezon serialu "Nienawidzę świąt", a jeśli mało wam klimatycznych produkcji bożonarodzeniowych, to warto zerknąć do netfliksowej kolekcji "Na święta". Jest tam m.in. hitowy film "Rodzinne zamiany", które z czystym sumieniem możemy wam polecić. Oprócz tego można rzucić okiem na premiery z zeszłego tygodniu - na platformie pojawiły się takie produkcje jak "1408" na podstawie powieści Stephena Kinga, 2. sezon serialu "Sweet Home" czy "Niedokończone życie" z Jennifer Lopez w roli głównej. Tymczasem sprawdzamy dzisiejsze propozycje do obejrzenia.