Morderstwo, romans i Czerwony Kapturek, jakiego nie znaliście. Sprawdzamy nowości w serwisie Netflix

Wśród dzisiejszych nowości serwisu Netflix może nie każdy znajdzie coś dla siebie, co nie oznacza, że dotychczas nie pojawiło się coś wartego obejrzenia - wczoraj do serwisu wpadł bowiem "Freestyle", polski film o rapie z Maciejem Musiałowskim w roli głównej. A jak już o hip-hopowych klimatach mowa, to nie zaszkodzi także cofnąć się do początku września, kiedy zadebiutowała wyjątkowa produkcja o Romach - "Infamia". Jeśli nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć polecanych przez nas tytułów, to z pewnością warto do nich wrócić, a tymczasem sprawdzamy jeszcze świeże nowości, które pojawiły się dzisiaj na Netfliksie.