Nowy sezon popularnego serialu fantasy już na Netfliksie. Mocne nowości w serwisie

Kontynuacja "Baki Hanma", japońskiego anime napakowanego akcją, zadebiutowała dziś w serwisie Netflix. Głównych bohaterem kreskówki jest Baki. Aby zdobyć umiejętności, które potrzebne mu są do pokonania swojego ojca, chłopak udaje się do więzienia stanowego w Arizonie, by tam stanąć do pojedynku z Wyzwolonym.