Nowy serial Apple’a to dziwny twór. By go docenić, trzeba pogodzić się z historycznymi przekłamaniami

Zacznijmy od tego, co w „Nowym stylu” najlepsze: od poczucia zderzenia piękna z okrucieństwem. To nie jest biografia Diora - to opowieść o niejednoznacznych postawach, o walce o przetrwanie z perspektywy osób, których nazwiska wciąż jeszcze cieszą się popularnością i uznaniem. Produkcja oferuje odświeżające spojrzenie na schyłek II wojny światowej, hitlerowskiej okupacji oraz następstwa tych tragicznych wydarzeń. Instytucjonalne bestialstwo wreszcie się kończy, ale wówczas eskaluje gniew uciśnionych: wyzwolona Europa zaczyna osądzać, podważać moralność, odpłacać tym, którzy w jakikolwiek sposób związali się z Niemcami - niezależnie od przyczyn i motywów.



Serial odrzuca perspektywę cancel culture i zagląda za kulisy codzienności modowych pionierów. Śledzimy dramaty wspomnianych twórców; widzimy, jak Chanel wciąż i wciąż mierzy się z oskarżeniami o jej powiązania z nazistami, również po ucieczce do Szwajcarii. Z kolei Dior wiedzie życie pod okupacją w kręgu innych homoseksualnych twórców; jego ojciec piętnuje i osądza, siostra zostaje aresztowana, torturowana i wysłana do niemieckiego obozu pracy. Projektant jawi nam się jako pogrążony w smutku, rozdarty artysta, który przyodziewa nazistki w olśniewające balowe kreacje - miotający się między uczuciami i nieheteronormatywnymi relacjami (wówczas nielegalnymi), obsesją na punkcie ocalenia siostry i niepowstrzymanym pragnieniem tworzenia piękna.



To rozległy pejzaż mnożących się traum i walki o to, by nie poddać się ich niszczycielskiej sile. Umiłowanie do piękna i paląca potrzeba kreowania go rosną w tych bohaterach tym bardziej, im bardziej bolesna wydaje się rzeczywistość wokół nich. Działa - efekt potrafi być naprawdę przejmujący.