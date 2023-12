Ten film to świąteczny prezent dla fanów horroru. Nożem rozcina nocną ciszę

Już sam oryginalny tytuł - "It's a Wonderful Knife" - nawiązuje do świątecznego klasyka, w którym anioł stróż ratuje głównego bohatera przed samobójstwem, pokazując mu "To wspaniałe życie" ("It's a Wonderful Life"). W "Nożu w nocnej ciszy" też mamy anioła. Ale zamiast raczyć kogość szczęściem, w stylu slasherowych morderców, zabija on nastolatków. Trafia jednak na swoją final girl. Winnie szybko i bez większych problemów się z nim rozprawia. Spoiler? Ani trochę. Mówimy tu o pierwszym akcie.



Co to za horror, w którym morderca ginie na samym początku i od razu poznajemy jego tożsamość? Taki, w którym współscenarzysta "Pięknej i rzeźnika" Michael Kennedy ponownie wykorzystuje motyw science fiction, aby wprowadzić nieco świeżości do wyświechtanej i nieakceptowalnej już konwencji klasycznego slashera. Rok po rozprawieniu się z morderczym aniołem, życie Winnie znajduje się w rozsypce. Rodzice ją ignorują, a chłopak zdradza z najlepszą przyjaciółką. Spoglądając na niecodzienną łunę przypominającą zorzę polarną, wypowiada życzenie w stylu Kevina, pozostawionego samego w domu. Spełnia się. Nikt już jej nie kojarzy, a zabójca dalej grasuje.



