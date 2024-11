Historia oparta na faktach była o tyle ciekawa po części dlatego, że nie była to kolejna opowieść o napadzie na bank i jego skutkach (a przynajmniej nie do końca). Niesie to ze sobą również jedną poważną wadę: produkcja Daniela Calparsoro była po prostu za krótka. Miniserial liczy 5 odcinków po średnio 43 minuty. W tym czasie twórcy postanowili wcisnąć wątki z przeszłości rabusiów, skupić się na działaniach dziennikarzy i ich życiu prywatnym, a także ukazać działania rządu. Chcąc nie chcąc, można się pokusić o porównanie do "Domu z papieru", gdzie podobnym tematom były poświęcone całe odcinki. W związku z tym, że tutaj zrezygnowano z tego zabiegu, trudno było nadążyć za wszystkimi postaciami i zagadnieniami.