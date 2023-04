Ten film Netfliksa na pewno bardzo spodoba się fanom tureckich seriali

Wraz z kolejnym dublem i wskazówkami otrzymywanymi od reżysera, Dilara coraz bardziej wchodzi w świat bohaterki z reklamy, aż wreszcie staje się nią I tak z nowoczesnego mieszkania przenosi się do lokum przeciętnej tureckiej rodziny klasy średniej. Dilara początkowo myśli, że to jakiś żart. No bo jak wytłumaczyć, gdy kolega z planu reklamowego staje się jej mężem, dzieci wcale nie są z castingu, a ona sama nie jest żadną aktorką, a zwykłą urzędniczką. Dilara, grana przez świetną aktorkę z Turcji Neslihan Atagül nie wie, o co chodzi. Miota się, rozpaczliwie tłumaczy sobie, że to przecież tylko reklama. W końcu jedzie do swoich znajomych i chłopaka, aby poznać odpowiedź. Jednak i oni nie są w stanie jej pomóc, gdyż jej nie rozpoznają. Chłopak Dilary kompletnie nie ma pojęcia, kim ona jest, piękne mieszkanie Dilary zajmuje ktoś inny, a w teatrze, w którym do tej pory pory pracowała, nikt nie słyszał nawet o jej nazwisku. I tak Dilara znów trafia do mieszkania z mężem i dziećmi i próbuje funkcjonować w tym zwariowanym, pełnym dla niej absurdu świecie.