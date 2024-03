Prequel kultowego horroru zbiera świetne opinie i dostał nowy trailer. Ależ to stylowo wygląda

Sequele, prequele, spin-offy, requele i rebooty - tym żywi się współczesny horror. Hollywood na wszelkie możliwe sposoby odświeża kultowe marki i częściej niż rzadziej wychodzi mu to bokiem. Jeden ze świeższych przykładów to "Egzorcysta: Wyznawca", który miał być hitem, a został obrzucony błotem przez krytyków i jego zarobki okazały się o wiele poniżej oczekiwań. Fani kina grozy, po krążących po sieci doniesieniach z pierwszych pokazów, spodziewali się, że w przypadku "Omena: Początku" czeka ich powtórka z rozrywki.



"Omen: Początek" to już szósty film z serii i prequel pierwszego z nich. Fabuła śledzi losy Amerykanki, która zostaje wysłana do pracy w rzymskim kościele. Trafia tam na trop spisku, mającego na celu sprowadzić na świat antychrysta. Pierwsze zwiastuny były całkiem całkiem, ale ten nowy, który dosłownie przed chwilą ujrzał światło dzienne, rozbija bank.



Więcej o horrorach poczytasz na Spider's Web: