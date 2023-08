Nowy serial Netfliksa droższy od "Gry o tron". Dobrze wydane pieniądze?

To bardzo ryzykowne zagranie ze strony Netfliksa. W końcu platforma nie ma dobrych doświadczeń z dotychczasowymi aktorskimi adaptacjami mang, na podstawie których powstały kultowe anime. Zarówno filmowe "Death Note", jak i serialowy "Cowboy Bebop" spotkały się z negatywnymi opiniami widzów i krytyków. Dlatego "One Piece" początkowo nie wzbudzał zbyt pozytywnych emocji wśród fanów.



Parę materiałów promocyjnych później - wywiadów z obsadą, zakulisowych filmików, trailerów i zdjęć z planu - fani zmienili swoje nastawienie do nowego serialu Netfliksa. Największą rolę odegrał fakt, że wszyscy powiązani z produkcją zapewniali o swoim szacunku do oryginału. Dzięki temu pełni nadziei widzowie z niecierpliwością zaczęli wyczekiwać premiery. Czy tym razem platformie uda się nie zawieść ich oczekiwań?



