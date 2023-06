Kolejne kontrowersje na festiwalu w Opolu. Organizatorzy "uśmiercili" artystkę

Jubileuszowa 60. edycja Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z pewnością zapisze się na długo w historii wydarzenia organizowanego przez Telewizję Polską. Do jego bojkotu namawiali dziennikarze - Maciej Orłoś oraz Wojciech Mann, a na temat festiwalu wypowiadała się także krytyczka muzyczna, Elżbieta Zapendowska, twierdząc, że "największą wadą festiwalu w Opolu jest fakt, że jest bardzo zależny od władzy". Oliwy do ognia dolała Doda, która, zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem wydarzenia, roztrzęsiona opowiedziała swoim fanom o warunkach, jakie panują podczas nagrywek, co skutkowało zmianą reżysera jej występu.