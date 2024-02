Te nominowane do Oscarów 2024 filmy znajdziesz w streamingu. Sprawdź, gdzie je obejrzeć

"Barbie" w reżyserii Grety Gerwig z rolą główną Margot Robbie i Ryana Goslinga był hitem lata 2023. Produkcja, w której egzystencjonalny kryzys dopada główną bohaterkę zgarnęła bardzo dobre, choć były i mniej pochlebne recenzje krytyków oraz uznanie publiczności. W filmie nie brakuje oczywiście słodyczy i różu, ale też kryzysu nie tylko samej Barbie ale też problemów i frustracji obu płci. Nominowany do Oscara film dostępny jest obecnie w streamingu. Można go obejrzeć w takich serwisach jak: Canal +, HBO Max, iTunes Store, Player, Megogo, Rakuten, Play Now oraz TV Smart.