„Pati” to spin-off najchętniej oglądanego serialu w Playerze w 2021 roku - „Skazanej”. Produkcja powtórzyła sukces na antenie TVN, zyskując największą oglądalność spośród wszystkich cotygodniowych seriali emitowanych przez stację. W listopadzie ubiegłego roku do serwisu trafił też wyczekiwany 2. sezon, a teraz, wiosną, będziemy mogli zapoznać się z innym tytułem osadzonym w tym uniwersum.



„Pati” ma szansę na podobne wyniki - ten rozgrywający się przed opowieścią o oskarżonej o zabójstwo sędzi Alicji Mazur serial opowie bowiem o przeszłości jednej z ulubionych bohaterek fanów „Skazanej”. Wcielająca się w rolę jednej z osadzonych Aleksandra Adamska podbiła serca publiczności fenomenalną kreacją - przekonującą i niepokojącą. Charyzmatyczna i bezczelna Patrycja Cichy, która odsiedziała już pięć z ośmiu lat wyroku, z czasem zaprzyjaźniła się ze wspomnianą Alicją - teraz przyszedł czas, by poznać wyboistą przeszłość więźniarki w jej własnym serialu.