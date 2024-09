Jeden z moich ulubionych horrorów ostatnich lat dostanie sequel. Już myślałem, że się go nie doczekam

"Pełzająca śmierć" to horrorowa frajda. Film tyleż klaustrofobiczny, co brutalny. Kiedy akurat nie dusi nas swoim klimatem, to z uśmiechem na ustach oblewa hektolitrami krwi. Skoro jest przy tym na tyle prosty, że z łatwością można by zrobić jego kontynuację, czemu do tej pory jej nie dostaliśmy? Odpowiedź jest nadzwyczaj prosta.