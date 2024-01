Ten serial spodoba się nie tylko fanom fantasy. Młodzieżowa produkcja Disney+ mocno wciąga

Pewien szkolny incydent, gdzie główny bohater popycha koleżankę z klasy do fontanny ( tak to widzą inni) i już wiemy, że mamy do czynienia z niezwykłym chłopcem, który ma nietypowe moce. Wtedy też mama nastolatka, Sally, czuje się w obowiązku, by wyjaśnić synowi, że jest półbogiem i synem Posejdona: w mitologii greckiej bóg mórz, jezior, rzek, trzęsień ziemi oraz żeglarzy. Zaskoczenie chłopca jest ogromne, ale nie ma on czasu na żadne rozkminy, bo bardzo szybko wrzucony zostaje do świata, któremu daleko do pojęcia normalnego.