Polski (słaby) film pobił wszystkie premiery Netfliksa. Na świecie oglądają go chętniej niż "Gliniarza z Beverly Hills"

Netflix nie może w tym roku narzekać na brak hitów. Dostarczył przecież wiele głośnych produkcji, w których użytkownicy z całego świata się zakochali. W dodatku chętnie sięgają po tytuły tak oryginalne jak i na licencji. Wśród nich znajdują się oczywiście "Dama", czy "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F". Nie brakuje jednak również rodzimych filmów pokroju "Kolory zła: Czerwień", "Teściowie 2" czy nawet "Akademia pana Kleksa". Żaden z nich nie może się jednak równać z opowieścią o inspirującym poloniście, który świetnie sobie radzi z trudną młodzieżą.



Tak, fabuła "Piep*zyć Mickiewicza" przypomina "Młodych gniewnych". Nie jest jednak rodzimym remakiem amerykańskiego filmu, tylko polską wersją niemieckiego "Fack ju Gohte". Śledzimy w niej losy wyrzuconego z uczelni pisarza i wykładowcy Jana Sienkiewicza, który podejmuje się pracy w warszawskim liceum. Pod jego opiekę trafia najgorsza klasa w szkole. Uczniowie urządzają sobie na lekcjach bitwy rapowe, rzucają kulkami papierowymi i są bardzo pyskaci. Nauką się nie interesują. Przynajmniej do czasu, bo dzięki nowemu nauczycielowi to wszystko się zmienia. Ba! On potrafi nawet wyciągnąć swoich wychowanków z problemów z miejscowym gangsterem.