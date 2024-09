„Pingwin” – kiedy kolejne odcinki serialu Max? Zmiana w emisji

„Pingwin” od serwisu Max przebojem podbił serca widzów i recenzentów. Nic w tym zresztą dziwnego, bo to bardzo dobry serial. Produkcja opowiada o Oswaldzie Cobbie (w komiksach nazywał się Oswald Cobblepot), gangsterze z Gotham, który po śmierci mafijnego bossa widzi swoją szansę na awans w przestępczym świadku. Rzecz w tym, że zanim Pingwin przekona się o tym, czego tak naprawdę chce, będzie musiał poznać lepiej samego siebie i zapłacić za swoje błędy. Bohater jest bowiem porywczy, zakompleksiony i bardzo ludzki.



Jednocześnie serial nawiązuje do nowego uniwersum Batmana. Pisze to na wyrost, bo jak na razie w jego skład wchodzi jedynie film Matta Reevsa z 2022 roku („The Batman”). Nie zmienia to jednak ogólnego wrażenia, że to nowe otwarcie dla Mrocznego Rycerza zapowiada się przynajmniej obiecująco.