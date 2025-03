To brzmi jak scenariusz na serial, ale Pitbull ogłosił, że jednak będzie 2. koncert w Polsce

Kupowanie biletów na koncert Pitbulla to jak podróż rollercoasterem. Najpierw okazało się, że artysta przyjedzie do Polski, co oczywiście było dla polskich fanów elektryzującą informacją. Potem ruszyła przedsprzedaż biletów na pierwszy termin, w ramach której trzeba było wystać się w gigantycznych kolejkach na kilkaset tysięcy osób. Niedługo później, w związku z ogromnym zainteresowaniem, Live Nation, organizator wydarzenia, ogłosił, że Pitbull zagra w Polsce aż 2 razy, żeby już następnego dnia wycofać się z obietnicy i odwołać drugą datę. Dziś okazuje się, że drugi koncert jednak się odbędzie.