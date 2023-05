Najlepsze pojedynki na broń białą w historii kina. Na szable Polski nikt nie pokona

Kiedy trylogia prequeli debiutowała na ekranach kin, fani kręcili na nią nosem. Dzisiaj na tę odsłonę "Gwiezdnych wojen" wszyscy spoglądamy przychylniejszym okiem, bo uroku nie można jej odmówić. Weźmy "Mroczne widmo". Pamiętamy oczywiście przede wszystkim widowiskowy wyścig, ale przecież dostaliśmy tam też spektakularny pojedynek na miecze świetlne. Przecież to, co Qui-Gon Jinn i Obi-Wan Kenobi wyprawiają, walcząc z Darthem Maulem to czysta poezja.



