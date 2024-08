Pierwsze odcinki hitowych seriali od Disney+ trafiły na Polsat Box Go

Dostęp do pierwszych odcinków (bez dodatkowych opłat!) cenionych tytułów od Disney+ posiadają wszyscy abonenci Polsat Box i Plusa zalogowani do serwisu Polsat Box Go, a także subskrybenci pakietów Polsat Box Go. Promocja potrwa do 30 września br.



Materiały znajdują się w dedykowanej sekcji, a promowane są także na stronie głównej serwisu.