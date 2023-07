Polsat reaktywuje kultowy serial. To on pokazał światu potwora w bidecie i mięsnego jeża

Produkcją nadchodzącej odsłony "Pamiętników z wakacji" zajmie się spółka Polot Media z Grupy Polsat Plus, która chwilę temu ogłosiła casting do serialu. "Już dzisiaj rozpoczynamy poszukiwania Naszych wakacyjnych bohaterów do nowych i jeszcze bardziej szalonych historii!" - czytamy w poście na Facebooku. Zdjęcia odbędą się na przestrzeni trzech tygodni we wrześniu i październiku na Wyspach Kanaryjskich.