Polacy mistrzami Netfliksa. Ten film zaraz podbije wasze serca

Netflix dobrze wie, że jak podbijać nasz rynek, to tylko rodzimymi produkcjami. One, niezależnie od swojej jakości, zawsze przyciągają uwagę polskich użytkowników. Dlatego platforma coraz więcej też w nie inwestuje. Jakiś czas temu zapowiedziała cały szereg oryginalnych tytułów made in Poland. Pierwszy z nich trafi do serwisu już w przyszłym tygodniu. I, wierzcie mi, to będzie murowany hit. W końcu mówimy o adaptacji popularnego kryminału Małgorzaty Oliwii Sobczak.