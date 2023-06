Popularny serwis anime kończy działalność. Powodem "zmieniające się prawo"

Wbijam.pl był dość znanym serwisem na pirackim rynku anime od ponad dekady. Wyróżniały go rzetelnie i dokładnie przetłumaczone anime w krótkim czasie. Fani japońskiej mangi mogli oglądać na stronie takie tytuły jak Naruto czy One Piece. Okazało się jednak, że, mimo ogromnej sympatii do strony i szerokie zainteresowania oferowanymi przez jej właściciela treściami, okazało się, że jest on zmuszony zamknąć serwis, o czym poinformował za pośrednictwem strony: