Posiedzenie Sejmu to hit na YouTubie. Stream z 28 listopada ogląda prawie 100 tys. osób

Dotarliśmy do naprawdę dziwnego momentu w polskiej polityce, która szturmem podbija zestawienie najchętniej oglądanych produkcji w serwisie YouTube. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu, które odbyło się w środę 15 listopada, zajęło 3. miejsce na karcie "Na czasie" i, podobnie jak podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych, frekwencja przed ekranami była gigantyczna - transmisję obejrzało niemal 850 tys. widzów. Z kolei trzeci dzień pierwszego posiedzenia po godzinie od jego rozpoczęcia śledziło już 70 tys. osób, a zapis transmisji trafił na 1. miejsce w zakładce "Na czasie" i jest w tym z pewnością niemała zasługa Szymona Hołowni. Obecny marszałek Sejmu przyczynił się również do wzrostu liczby subskrybentów na kanale Sejm RP, który przekroczył już próg 100 tys. subskrypcji. Oznacza to, że niebawem otrzyma srebrny przycisk od serwisu YouTube, a Hołownia zapowiedział już, że prawdopodobnie trafi on w przyszłym roku na aukcję WOŚP.