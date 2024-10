Tydzień - tyle wystarczyło serialowi "Pozorna miłość", by wspiął się na sam szczyt TOP-ki Netfliksa. Włoski erotyk podbił serca subskrybentów serwisu, prześcigając takie tytuły jak "Krew z krwi", kolejny sezon "Potworów", czyli "Historę Lyle'a i Erika Menendezów", a także świetną produkcję odcinkową "Nikt tego nie chce". Choć fabuła najnowszego erotyku Netfliksa nie różni się zbytnio od tego, co platforma zaoferowała już wcześniej, widzowie najwyraźniej się tym nie przejmują i z ekscytacją podchodzą do włoskiego tytułu.