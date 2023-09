Netflix nie zamyka kancelarii "Prawnika z Lincolna". Będzie 3. sezon serialu

Netflix dość długo trzymał nas w niepewności. 2. część 2. sezonu "Prawnika z Lincolna" zadebiutowała na platformie na początku zeszłego miesiąca, pozostawiając widzów z poczuciem niedosytu. Za sprawą cliffhangera finał otwiera, co prawda furtkę do kontynuacji opowieści, ale do tej pory nie wiadomo było, czy ją dostaniemy. Liczba wyświetleń serialu przemówiła jednak do włodarzy serwisu.



2. sezon "Prawnika z Lincolna" bardzo długo utrzymywał się w topce najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa. To wystarczyło, aby platforma zdecydowała się dać zielone światło na realizację kolejnych odcinków.



