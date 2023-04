Nowy serial historyczny Netfliksa wyróżnia się na tle podobnych tytułów. To zaskakująco świeża produkcja

"Przez ocean" Netfliksa przedstawia prawdziwe wydarzenia w fikcyjnym krajobrazie, bazując na książce autorstwa Julie Orringer pt. "Portfolio ocalonych artystów". Opowiada ona o amerykańskim dziennikarzu, Varianie Fry’u, który w 1940 roku udał się do Marsylii, przewożąc ze sobą trzy tysiące dolarów i listę narażonych na niebezpieczeństwo artystów, których miał nadzieję ocalić w ciągu kilku tygodni.



Ostatecznie został we Francji i przebywał tam ponad rok, pracując pod przykrywką organizacji humanitarnej. W tym okresie, wraz z Mary Jayne Gold i Albertem Otto Hirschmanem, zdobywał fałszywe dokumenty, gromadził ratunkowe fundusze i założył podziemną linię kolejową, która transportowała uchodźców.



Brzmi jak materiał na typowy oscarbaitowy, przepełniony patosem i chętnie uciekający się do emocjonalnego szantażu historyczny melodramat. Nic z tych rzeczy.