Medyczny serial Netfliksa podniósł mi ciśnienie. Bawiłam się na nim lepiej niż myślałam

Jednym z najpopularniejszych gatunków seriali, który widzowie mogą oglądać sezon po sezonie i wcale nie przeszkadza im ich struktura tasiemca, to niewątpliwie dramat medyczny. Nie licząc kultowych "Chirurgów" od ABC, "Dr. House'a" stworzonego dla Fox czy emitowanego na antenie NBC "Ostrego dyżuru", w streamingu pojawiło się sporo nowszych i równie cenionych produkcji. "Szpital New Amsterdam", "The Good Doctor" czy nawet niedawny "The Pitt", który zadebiutował w styczniu bieżącego roku, to tylko niektóre z nich. Po seansie "Pulsu" podejrzewam, że najnowsza produkcja o lekarzach od Netfliksa nie dołączy do tego panteonu.