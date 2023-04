Ralph Kaminski w sukni ślubnej narobił szumu. Gwiazdor ma wiele modowych twarzy, ale to tylko sceniczny wizerunek

Miał to być tylko spektakl na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Wygrałem go w 2019 roku i dostałem taką propozycję, żeby zrobić coś autorskiego, ale innego niż mój projekt, specjalnie na ten festiwal. Zaprosiłem do tego projektu pięciu wybitnych, wspaniałych muzyków: Michała Pepola, Wawrzyńca Topę, Wiktorię Bialic, Pawła Izdebskiego i Bartka Wąsika. Stworzyliśmy spektakl o głodzie miłości, o współczesnej Polsce. Tak to wszystko wyszło, że ta decyzja, żeby jednak pokazać to też szerzej, a nie jednorazowo, po prostu zapadła - opowiadał gwiazdor o projekcie w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".