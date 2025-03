Reacher: 4. sezon - czy będzie kontynuacja hitu Prime Video? Co o niej wiemy?

Nie zabija się kury znoszącej złote jaja. A takową jest na pewno "Reacher". Serialowa adaptacja prozy Lee Childa z miejsca podbiła serca użytkowników Prime Video, gdy zadebiutowała na platformie jeszcze w 2022 roku. Był to wielki hit, który przez wiele tygodni nie schodził ze szczytu najpopularniejszych tytułów w serwisie. 2. sezon był więc pewny. I gdy się pojawił pod koniec 2023 roku, również rozbił bank.



Choć 2. sezon "Reachera" użytkownicy Prime Video oglądali tłumnie, trochę kręcili na niego nosem. Nie przeszkodziło im to wrócić do serialu z nadzieją, że kolejna odsłona będzie lepsza. I mieli rację, bo w 3. sezonie główny bohater znowu działa sam, bez swoich współpracowników ze 110. Specjalnej Jednostki Dochodzeniowej. Z wyjątkiem oczywiście uwielbianej przez widzów Frances Neagley.