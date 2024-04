W grudniu 2023 r. na platformie Netflix pojawił się "Rebel Moon - Część 1: Dziecko ognia", który otworzył kosmiczne uniwersum od Zacka Snydera. Niekoniecznie jest ono jednak nowe, bo przecież wygląda całkiem znajomo. Film opowiada o mieszkańcach spokojnej kolonii na skraju galaktyki. Jej egzystencji zagrażają potężne armie, a największą szansą na przetrwanie staje się tajemnicza nieznajoma. Rymuje się to z "Gwiezdnymi wojnami", nie? Początkowo produkcja miała bowiem rozgrywać się dawno, dawno temu w odległej galaktyce, ale twórca zdecydował się rozpocząć oddzielną franczyzę.



Warto zauważyć, że chociaż "Rebel Moon - Część 1: Dziecko ognia" zdobył całkiem spore grono fanów wśród użytkowników Netfliksa, wcale się pozytywnymi opiniami nie cieszył. Na Rotten Tomatoes film zebrał zaledwie 21 proc. pozytywnych opinii. Krytykom co prawda podobała się strona wizualna produkcji, ale scenariuszowi mieli już wiele do zarzucenia. Czy "Zadająca rany" zostanie lepiej przyjęta? Wiele na to wskazuje.