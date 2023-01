Była przemoc domowa, jest uwodzenie nieletnich. Afery z udziałem twórcy zwiastują koniec „Ricka i Morty’ego” 

Niedawno dowiedzieliśmy się, że współtwórca serialu „Rick i Morty” (a zarazem aktor użyczający głosu obu tytułowym bohaterom) został oskarżony o przemoc domową. Miał doprowadzić do obrażeń ciała i bezprawnie uwięzić ofiarę przy użyciu przemocy, gróźb lub oszustwa. Według zeznań do sytuacji doszło w styczniu 2020 roku, a powódka (jej dane nie zostały ujawnione) złożyła skargę cztery miesiące później.



Wciąż nie wyznaczono daty rozprawy, gdyby jednak uznano Roilanda za winnego, mógłby trafić do więzienia na 7 lat. W piątek odbyła się sprawa przedprocesowa, a sąd ma zwołać kolejne spotkanie w kwietniu. Rzecz jasna, nie wyklucza się ugody.



Twórca na wstępie został objęty zakazem zbliżania się do kobiety, która złożyła skargę. Musiał też oddać władzom swoją broń palna. Roiland zapłacił kaucję i nie przyznał się do żadnego ze stawianych mu zarzutów. To jednak tylko część jego kłopotów.