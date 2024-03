Świeżutki film akcji kopnął użytkowników Amazona z półobrotu

Prawo nowości na Amazon Prime Video wcale nie jest niezachwiane. Nie wszystkie premiery wbijają od razu na pierwsze miejsce topki najpopularniejszych tytułów w naszym kraju. Zamiast je odkrywać, użytkownicy czasami wolą przypomnieć sobie "Reachera" czy "The Boys". Jeśli jednak do serwisu wbija jakiś akcyjniak, to zaraz dominuje zestawienie najchętniej oglądanych produkcji. "Road House" nie jest więc wyjątkiem. Okazuje się jednak na tyle dobry, że na tym pierwszym miejscu listy przyjdzie mu zapewe spędzić trochę czasu.



Użytkownicy Amazon Prime Video cenią sobie dobre mordobicie. Gdy na platformie pojawiły się wszystkie cztery części "Johna Wicka" (wraz z "The Continental", serialowym spin-offem serii), zaraz podporządkowały sobie listę najpopularniejszych tytułów platformy. "Road House" może i nie ma tak rozbuchanych scen akcji, ale miłośnicy ekranowej rozpierduchy nudzić się przy nim nie będą.



Więcej o "Road House" poczytasz na Spider's Web: